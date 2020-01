SAD Zvolen vs. BB SK = Hlava 22?

V posledných dňoch máme možnosť sledovať zaujímavý vývoj kauzy ohľadne prevádzky prímestských liniek v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), ktoré do dneska prevádzkovala Slovenská autobusová doprava (SAD) Zvolen.

O čo vlastne ide?

Začiatok tohto problému môžeme datovať do roku 2017, kedy tesne pred župnými voľbami v roku 2017 podpísal BBSK na čele s Mariánom Kotlebom dodatok č.9 so SAD Zvolen, a dokonca 10 dní po voľbách so SAD Lučenec. Tento dodatok okrem iného zabezpečoval predĺženie zmlúv o záväznej spolupráci zabezpečujúcej prímestskú autobusovú dopravu v kraji o ďalších 5 rokov. V ustanovení tohto dodatku sa totiž hovorí o predĺžení odpisovania doby autobusov, čo sa síce deje pomerne často ale BBSK to využil ako zámienku pre predĺženie zmluvy, ktorá mala trvať do konca roka 2018. Dodatky sa na úrovni SK podpisujú bežne, problém je však v nelegálnosti tohto predĺženia kvôli absencii vyhlásenia verejnej súťaže, do ktorej by sa mohli zapojiť aj ostatné spoločnosti zabezpečujúce verejnú autobusovú prepravu. Okrem našich zákonov je podobný akt v rozpore aj s Európskym nariadením o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.

Súd rozhodol ale rozhodnutie ešte neprišlo

Už v septembri v roku 2018 sa súčasný župan BBSK Ján Lunter vyjadril, že nechá zákonnosť tejto zmluvy spolu s dodatkom preskúmať súdom aj kvôli možnej pokute, ktorá kraju hrozila podobne ako v prípade pokuty za nelegálny postup pri verejnom obstarávaní rekonštrukcií ciest (150 000 eur). Tú dostal BBSK v čase, kedy mu ešte šéfoval Marián Kotleba. V tomto prípade však hrozila oveľa vyššia pokuta, keďže BBSK platil dopravcom za výkony vo verejnom záujme približne 25 miliónov eur ročne. V decembri v roku 2019 rozhodol okresný súd vo Zvolene, že uzatvorenie dodatku č. 9 bolo v rozpore so zákonom a v tomto momente sa čaká na písomné doručenie rozsudku. Nasledovať bude zrejme vyhlásenie transparentnej verejnej súťaže o prepravné výkony, kde by sa mohli prihlásiť aj ďalšie spoločnosti a kde vyhrá spoločnosť s najlepšou ponukou.

SAD Zvolen ukazuje na Luntera

Predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny však hovorí, že je to všetko chyba súčasného župana Jána Luntera. Vysvetlil, že vďaka Lunterovým tvrdeniam o dodatku č.9 v tomto momente neexistuje záväzný zmluvný vzťah medzi dopravcami v BBSK, čím vlastne nepriamo potvrdil rozhodnutie okresného súdu vo Zvolene. Podľa neho sa Lunter stav nesnažil riešiť a dokonca ani nevyhlásil súťaž o nového dopravcu v kraji. Napriek tomu platí, že Ján Lunter má stále zviazané ruky, až dokým nedostane do rúk rozhodnutie okresného súdu vo Zvolene. Dovtedy totiž nemôže vyhlásiť výberové konanie, pretože podľa zmluvy medzi oboma stranami a dodatku č. 9 platí spolupráca až do roku 2023.

Zviazané ruky oboch strán

Napriek tomu, že Ján Lunter postupuje podľa zákona, dá sa chápať aj pozícia SAD Zvolen. Ako to už načrtol SAD Lučenec - rovnako účastník zmluvy či dodatku č.9 - jedná sa o veľkú neistotu v oblasti verejnej dopravy. Výberové konanie sa totiž so všetkými zákonnými krokmi môže pretiahnuť aj na viac ako 1 rok. Keď súd doručí rozsudok a výberové konanie sa vyhlási, bude sa musieť udiať jedna z dvoch variant. Kraj buď uzavrie so SAD Lučenec a SAD Zvolen krátkodobú zmluva dokým výberové konanie nevyberie nového dopravcu, čo je však bez výberového konania nezákonné a riskovali by pokutu, alebo sa ponechá súčasný stav a platnosť dodatku č. 9. Dodatok č. 9 však s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodnutie okresného súdu zruší, čo ale bude znamenať neplatnú zmluvu s dopravcami a nezákonnosť premávky prímestských autobusov spomínanými spoločnosťami. Jedná sa doslova o začarovaný kruh a starším ročníkom môže súčasná situácia pripomínať sfilmovaný román "Hlava 22".

Nátlak SAD Zvolen na župu

Čo sa však nedá chápať sú súčasné akcie SAD Zvolen. Vyhrážanie sa zrušením prímestskej autobusovej dopravy v takmer celom BBSK len kvôli snahe Jána Luntera o zákonnosť celého procesu je proste cez čiaru. A ako povedal sám Ján Lunter mladší, jedná sa aj o ohrozenie zdravia obyvateľov kraja, ak sa napríklad nedostanú autobusom do nemocnice, tiež o ohrozenie ekonomických záujmov viacerých aktérov. Navyše, SAD Zvolen sa minulý rok dohodol s BBSK o platbe na prevádzku prímestskej dopravy za rok 2020, ktorá sa mala pohybovať okolo 20 miliónov eur, nedávno sa však rozhodol zvýšiť svoj finančný nárok na niečo vyše 34 miliónov eur, čo je pre kraj rovnako neprijateľné. Začali sa tiež šíriť rôzne správy vo viacerých bližšie nešpecifikovaných internetových médiách, ktoré sa v danej situácii zastávali prevažne SAD Zvolen, čo následne vyburcovalo a naštvalo viacero obyvateľov kraja. Podľa viacerých informácií sa jedná aj o médium ktoré má patriť členovi strany Smer-SD.

Premiérov záujem? Alebo kontroverzné praktiky ako v minulosti?

Premiér sa vo svojom videu vyjadril dosť otvorene, Lunter musí túto situáciu vyriešiť sám a jedná sa o jeho neschopnosť, ktoré spôsobila súčasný problém. Napriek tomu však stojí za zmienku, že premiérov bývalý asistent v NR SR Mgr. Bc. Miroslav Čellár (ktorý okrem iného pôsobil aj ako asistent "maznáka" Glváča) je členom dozornej rady SAD Zvolen, a teda má priamy vplyv na riadení spoločnosti. Dôležitým faktom navyše ostáva aj skutočnosť, že štát je dokonca minoritným vlastníkom SAD Zvolen. Súčasnú vládu teda síce nemôžeme priamo spojiť s podpisom protizákonnej zmluvy, rovnako však na tom mohli mať svoj podiel.

Pre celkový obraz je však potrebné nazrieť aj do histórie samotného podniku SAD Zvolen. Nie je to totiž prvýkrát, čo sa táto spoločnosť dostávala na popredné stránky viacerých relevantných médií na Slovensku. Už pri samotnej privatizácii podniku došlo k niekoľkým zaujímavostiam. Jednou z nich je, že vyhrala najnižšia ponuka, čo na Slovensku nebolo v tom čase až tak nezvyčajné. Zaujímavý však je aj fakt, že zatiaľ čo ostatné spoločnosti ponúkali okolo 120 miliónov Sk, výherná spoločnosť ponúkla len 72 miliónov s tým, že ďalších niekoľko miliónov reinvestuje do nových autobusov. Z tohto dôvodu sa tomuto prípadu niekoľko mesiacov venoval protimonopolný úrad. Ďalej, predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny bol niekoľkokrát aj so spoločnosťou SAD Zvolen obvinený, že v médiách klamal o intenzite premávky na mestských komunikáciách. A na koniec, 4 dni pred komunálnymi voľbami v roku 2010 vtedajší primátor mesta BB Ivan Saktor prakticky odsúhlasil predaj spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica spoločnosti SAD Zvolen navýšením imania a peňažným vkladom bez vedomia mestských poslancov a len rok potom, čo SAD Zvolen do spoločnosti vstúpil ako akcionár. Je to zaujímavé čítanie, odporúčam.

Zhrnutie

Situácia je naozaj neľahká pre obe zúčastnené strany. Určite ale za danú situáciu nemôže Ján Lunter, ktorý sa len snaží postupovať v súlade so zákonom. A to je na Slovensku občas veľmi ťažké pri obrovskom lobingu rôznych aktérov, cielených mediálnych útokoch či tlaku verejnosti, ktorá často nepozná všetky súvislosti. Cieľom tohto článku bolo aspoň čiastočne ilustrovať túto komplexnú tému.

Titulný obrázok - oficiálna stránka sadzv.sk

