Ako sme Kotlebovi nahrali na smeč a čo teraz s tým?

Marián Kotleba a nárast strany ĽSNS v posledných prieskumoch, ktoré mu prisudzujú niekedy až 16% hlasov je pre niektorých občanov SR problémom, pre iných je to vykúpenie. Kde sme spravili chybu, že vyrástli do obludných rozmerov?

Ako sme sa dostali k súčasnej situácii?

6. marca 2016 sme sa zobudili do nepríjemného rána. Strana človeka, ktorý bol označovaný za neonacistu či fašistu sa dostala do parlamentu. Keďže sa podobný jav objavil takmer všade v Európe, naši politici či odborná verejnosť ho prisudzovala migračnej vlne z roku 2015, nikto si v tom čase nemyslel, že sa jedná o hlbší problém.

Vyhlásenia o boji proti extrémizmu prišli zo strany opozičných strán ale aj vlády - povestná hrádza proti extrémizmu. V odbornej verejnosti sa začal používať termín "Cordon Sanitaire" - pojem z medicíny, ktorý označuje snahu zastaviť rozšírenie konkrétnej choroby či moru. V národnej politike tento termín začali používať belgickí politickí komentátori po tom, ako začala silnieť rasistická flámska strana v 80. rokoch. V slovenskej politike sa tento termín používa rovnako a znamená doslova "s Kotlebami/fašistami sa nediskutuje".

Ako plynul čas, objavili sa však 2 problémy. Po 1. - keď si vládna strana Smer-SD uvedomila určité spoločné prieniky so stranou ĽSNS, namiesto reálnej hrádzi proti extrémizmu sa začali pomaličky a potichu s touto stranou zbližovať (nebola to samozrejme celá koalícia, posledné 2 roky vníma napríklad strana SNS Kotlebu ako priameho konkurenta do nadchádzajúcich volieb) Stratégia "Cordon Sanitaire" teda v realite pomerne rýchlo prestala fungovať. Po 2. - rasistická belgická strana sa pretransformovala rovnako ako ĽSNS na stranu s riadnym právnym rámcom - na základe jej stanov, programu či vyhlásení už nemohla byť braná ako rasistická či fašistická v strana. Na tento fakt už v minulosti poukázali aj viacerí belgickí politici a narážali na to, že stratégia "Cordon Sanitaire" už nebude fungovať.

Tieto problémy sme však dlhodobo ignorovali alebo sme si ich neuvedomovali a naša rétorika voči Kotlebovcom sa nezmenila. Zato vedenie Smeru-SD si po určitom čase a po viacerých prieskumoch uvedomilo, že pokles ich % do určitej miery súvisí s nárastom % Mariána Kotlebu. Uvedomili si teda, že so vtedajším programom či agendou už nasledujúce voľby nevyhrajú. Ich nasledujúci krok bol veľmi dôležitý, keďže videli obrovský potenciál v HOAXoch a polopravdách, využili dovtedy nie veľmi výrazného ľavicového intelektuála Ľuboša Blahu a jeho veľmi dobre rozvinutý FB účet. Začali šíriť veci, ktoré dokonca často predčili akékoľvek správy, ktoré v tom období šírili ešte stále sa učiaci Kotlebovci. Po rôznych kauzách či po vražde Jána Kuciaka a jeho priateľky síce Smer-SD klesol, ale ak by sa nechytili tejto stratégie, klesol by ďaleko výraznejšie. Postupom času sa Smer a ĽSNS začali zbližovať ešte viac, začali sa podržiavať v rôznych hlasovaniach a môžeme len hádať, či už aj vtedy diskutovali za jedným stolom.

Opozícia prakticky až doteraz poukazuje na veci ako je násilnícka minulosť poslancov či kandidátov ĽSNS, narážali na neexistujúci program, nonstop ich odsúvali na druhú koľaj a najmä stále opakovali, že sú to fašisti. Tiež sa snažili o rozloženie strany, ktoré popravde už od začiatku nebolo možné a to nie len kvôli ich blízkosti so Smerom (ktorý podľa niektorých indícií ovláda naše súdy), ale aj kvôli riadnemu právnemu rámcu, z ktorého sa nedá dostatočne dokázať ich ideologické presvedčenie či budúca agresívna politika.

Z týchto dvoch problémov vznikla súčasná situácia. Ako? Na to nie je ľahko odpovedať, pretože nie je ľahké vidieť do hlavy voličov, na ktorých sme doteraz dosť zabúdali. Moje skúsenosti s nimi sú rôznorodé, keďže som pôvodom z Banskobystrického kraja - vo veľkých mestách vyhrávajú demokratické strany, v menších mestách a na dedinách Kotlebovci či Smer. Dlho som sa rozprával s viacerými voličmi ĽSNS a myslím, že sa mi nakoniec podarilo nájsť spoločného menovateľa voličov Mariána Kotlebu. Je ním naša nevšímavosť.

Ignorovaní

Pod "naša" myslím nevšímavosť vyššej triedy, vzdelaných a lepšie zarábajúcich ľudí či pravicových politických strán voči problémom najzraniteľnejších, najmenej vzdelaných a ľahko ovplyvniteľných ľudí ale aj voči názorom týchto ľudí. Tento fenomén sa objavil vo viacerých krajinách, ako príklad môžeme spomenúť referendum o Brexite, kde boli práve títo ľudia jazýčkom na váhach. Týchto voličov sme väčšinou nepočúvali, a ak niekedy áno, nad ich problémami sme po voľbách mávli rukou alebo sa vyhovorili na fakt, že nie sme vo vláde. Dlhodobým neriešením problémov ako je rómska otázka, nezamestnanosť v regiónoch, šafárenie na úradoch či príchod moderných technológií sa v tých starších prebúdzal pocit nostalgie za komunizmom, kde niektoré veci fungovali lepšie (o komplexnosti politických režimov rozhodne nevedia a na problém sa pozerajú cez optiku vlastných subjektívnych skúseností). Títo ľudia si následne našli útechu v Kotlebovi a v strane ĽSNS, ktorá rovnako ako oni ostala nevypočutá, v parlamente s ňou nikto nikdy nepočítal a v každej diskusii sme namiesto kritického pohľadu na neexistujúci program či malý počet a nízku kvalita ich predložených zákonov počúvali rovnaké veci, ste násilníci a fašisti - s Vami sa nebudeme baviť. Toto chovanie z našej strany utvrdilo aj voličov ĽSNS, ktorí jej dali v roku 2016 iba tzv. protestný hlas, že ju budú voliť naďalej, lebo ich hlas stále nebol vypočutý.

Prečo je ĽSNS najsilnejšia v populizme?

Populizmus podľa politologickej teórie znamená vymedzenie sa voči konkrétnej elite - môže to byť domáca elita - vláda, parlament či konkrétna strana alebo politik - alebo medzinárodná elita- Soroš, Mimovládky, Židovské sprisahanie atď. Vďaka svojim trollovacím či "alternatívnym" stránkam spojila ĽSNS domáce a medzinárodné elity do jednej veľkej nabaľujúcej sa gule. Keďže ich nikto v parlamente nepočúval a v očiach svojich voličov sú stále tí istí bežní občania a nie elity, môžu si to dovoliť. Vládne strany to však urobiť nemôžu, Smer-SD je predsa vo vláde 12 rokov a všetko na Radičovú hodiť nemôže. Preto si Fico môže dovoliť vymedzovať sa len voči medzinárodným elitám. Demokratické opozičné strany si zase nemôžu dovoliť použiť populizmus vo veľkej miere, pretože ich voliči by takéto chovanie odsúdili.

Slovenskí voliči

Či už chceme či nie, na Slovensku je stále cítiť, že sme postkomunistická krajina. Často sa rozhodujeme na základe emócií, ktoré pociťujeme ku konkrétnej osobnosti a popritom sa nepozeráme na program či ideológiu politických strán. Práve z tohto dôvodu veľkú časť nášho obyvateľstva nezaujíma to, či je Kotleba fašista, nacista alebo rasista, skôr ich zaujíma to, ako pôsobí a vyzerá, či chodí do ich dediny a čo hovorí (áno, aj toto). Pre ľudí ako je pán z Rimavskej Soboty, ktorého nedávno vyspovedali po mítingu Kotlebovcov nie je dôležité, že jeho ľudia sú násilníci, "ak spravia poriadok s cigáňmi tak bude dobre", zvyknú často hovoriť. A vďaka ukážkovému využívaniu populizmu, demagógie a tiež zjednodušovania komplexných problémov (tak, aby jeho riešeniam rozumel aj najposlednejší Jano z Hornej Dolnej) dokáže hovoriť presne to, čo chcú ľudia počuť. Nikdy nepovie, že sa niečo nedá. A to, že sa to v realite naozaj nedá ľudí nezaujíma, "však Kotleba to povedal tak to tak je". Títo ľudia sa okrem iného vyznačujú tým, že nevedia diskutovať, často nemajú argumenty ale zato o to tvrdšie odsudzujú, nepočúvajú odborníkov a zväčša berú informácie z niekoľko málo zdrojov z rovnakej názorovej skupiny. A ak si o Kotlebovi myslia, že je dobrý, tak im to nikto nevyhovorí, ako sa môže zdať.

(Existuje jedna štúdia, ktorú som použil na študentských debatách v Belehrade. Táto štúdia ukazovala na názory a nálady ľudí v Srbsku (v ďalšej postkomunistickej krajine) a jej výsledky boli rovnako ohromujúce, Srbi by nemali problém ani s totalitnou vládou, ak by im zabezpečila ekonomický rast. Myslím si, že Slováci sú v niečom podobní - je nám jedno, kto nám vládne, hlavne aby sme sa mali dobre (alebo ešte lepšie, hlavne aby som sa ja mal lepšie)). (Mám ju niekde odloženú, ak by niekoho zaujímala, tak mu ju pošlem).

Tu sme spravili chybu - poukazovali sme na veci, ktoré zrejme aj väčšinu slovenskej populácie nezaujímajú. Zaujímali zväčša iba našu názorovú bublinu, ktorá sa stále viac a viac utvrdzovala v tom, že proti Kotlebovi musíme bojovať so všetkým, čo máme, inak príde koniec sveta. Preto nemôžeme vinu za celkovú polarizáciu v spoločnosti hodiť len na Kotlebu, ale sčasti aj na nás samých. A tu si nalejme čistého mlieka, aj v našej názorovej bubline či komunite existujú agresívny diskutéri či ľudia, ktorí by sa za svoj pohľad na svet aj pobili (napríklad tento mladý muž). Sú si v niečom podobný Kotlebovej úderke, často tiež len opakujú slová našich lídrov a nimi sa pokúšajú presviedčať ostatných. Ak sa im to náhodou nepodarí, tak namiesto logických argumentov okamžite druhého človeka odsúdia a onálepkujú, nazvú ho rôznymi nepeknými menami či zapochybujú o jeho rozumových schopnostiach. Takto však tiež len utvrdzujeme druhú stranu, že tie reči o liberálnom fašizme sú skutočné.

No a čo teda s tým?

Europoslankyňa Monika Beňová sa veľmi mýlila, keď povedala že všetci voliči ĽSNS sú fašisti. To zďaleka nie je pravda. Povedal by som že aj väčšinou sa jedná o frustrovaných a ľahko ovládateľných ľudí, ktorých problémy sa dlhodobo neriešia (samozrejme, zdravé fašistické a rasistické či nacistické jadro v ich radách nájdeme tiež). Navyše, dôležitým faktom ostáva, že sa v určitej časti jedná o pomerne volatilných voličov - a teda že nie sú stálymi voličmi konkrétnej strany. Práve týchto voličov musíme do budúcnosti osloviť, pretože môžu byť tým povestným jazýčkom na váhach. Ako sa to však dá?

Jediným riešením, ktoré vidím ako schodné je presný opak Cordon Sanitaire - rozprávať sa s nimi. Ako? Pri každej mojej konverzácii s voličom ĽSNS vždy fungovalo najlepšie, keď som ich nijakým spôsobom neodsúdil za to, čo volili alebo budú voliť. Práve toto je kľúčový prvok, keď sa k nim nebudeme správať ako ich učí propaganda zo strany ĽSNS, budú nás brať za normálnych a obyčajných ľudí a nie za homosexuálnych liberálnych fašisto-nacistov či Sorošove deti a budú viac ochotný nás počúvať. Tiež, netreba spomínať, že Kotleba alebo aj spoludiskutujúci sú fašisti, pretože to je po 1. presné chovanie, aké od slniečkárskeho liberála očakávajú a po 2. bežného Slováka to zrejme ani nezaujíma. Tiež je dobré veľa sa pýtať, pýtať sa ich na to, ako chce Kotleba vyriešiť to či ono a vysvetliť im, ako to chceme riešiť my. Kľúčové zároveň ostáva nebyť agresívny a neobhajovať bezhlavo svoje názory bez argumentov, tým len dodáme oheň alternatívnym médiám, ktoré podporujú Kotlebu.

Na politickej úrovni vidím jedinú možnosť v tom prijať ho medzi seba, diskutovať v parlamente a v politických debatách ho neurážať a nenadávať mu, proste ukázať jeho voličom, že aj on je obyčajný a klasický politik ako každý iný. Ukázať im, že patrí k domácim elitám. Dôležité je normálne diskutovať o svojich programových prioritách a poukazovať na slabý alebo neexistujúci program ĽSNS či ich argumentačnú slabosť a nedostatočné znalosti na vedenie štátu či ministerstiev. Na takéto otázky či argumenty Kotlebovci nie sú zvyknutí (má pripravené protiargumenty na naše útoky voči nemu ale nemá pripravené argumenty na otázky ako je napríklad zdravotníctvo) a je možné, že sa pri nich vyautujú sami. Netreba tiež ukazovať, že pohŕdame Kotlebom alebo ĽSNS, pretože to je v očiach jeho voličov rovnaké, ako by sme pohŕdali nimi a len ich to ďalej utvrdzuje vo svojej náklonnosti ĽSNS.

P.S. Niektorí z Vás mi určite hodia protiargument, že v Nemecku v 30. rokoch to bolo podobné, že keď nacistov prijali do Reichstagu, tak prakticky schválili ich konanie a pustili Hitlera k moci. Tam bol však proces trošku rozdielny, prebehlo niekoľko predčasných volieb za sebou keď sa strany neboli schopné dohodnúť na vláde, sklamaní a naštvaní občania prakticky zvolili Hitlera na kancelársku stoličku ako protest. Keďže však podobný scenár reálne hrozí aj Slovensku pri súčasnej politickej konštelácii, na mieste opozičných strán by som si dal pozor na veľkohubé vyjadrenia o koalícii či o nespojení sa do koalície - narážam konkrétne na Igora M.

