Koalícia Smer-SD, SNS a ĽSNS? Hmm...možno. A možno tiež nie.

Ak by sa opozícii nepodarilo získať potrebný počet mandátov pre zloženie vlády, čo môžeme od strán Smer-SD, SNS a ĽSNS po voľbách očakávať?

Marián Kotleba a jeho strana má v súčasných prieskumoch okolo 16%, a teda môže byť priamym vyzývateľom strany Smer-SD o výhru v parlamentných voľbách. Čo sa týka ich koaličného potenciálu, je o poznanie nižší než strany z nášho spektra, vyrovnať sa im v tejto oblasti môže len Smer-SD či SNS (samozrejme, hovorím iba o stranách, ktoré mali v posledných prieskumoch nad 5%). Tieto 3 strany prakticky môžu spolupracovať len medzi sebou, a to napriek faktu, že SNS berie ĽSNS ako svojho priameho konkurenta. Teraz sa pozrieme na povolebné možnosti spomínaných strán.

Smer-SD a.k.a. Nový Smer

Z tejto trojice je v tejto chvíli vládna koalícia prioritou najmä pre Smer-SD a pre SNS. Že sa staronový Smer obáva o svoju pozíciu po voľbách potvrdila aj trojka na ich kandidátke a súčasná ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá varovala pred veľkým počtom Slovákov, ktorí chcú voliť zo zahraničia a vystríhala poslancov, aby nenechali rozhodnúť Bratislavu či zahraničných Slovákov (zaujímavosťou je, že Sakovej rezort má Slobodné voľby prakticky zabezpečiť). Okrem iného vidíme asi najagresívnejšiu kampaň za posledné roky, namierenú takmer výlučne na opozičné strany s výnimkou Kotlebovej ĽSNS (čo môžeme brať ako ďalší neklamný znak pre vzájomnú blízkosť oboch strán). Kampaň je z veľkej väčšiny negatívna, opakuje a neustále prepiera veci ako sú napríklad "Trubanove drogy", a smeruje najmä na staršiu či menej vzdelanú populáciu. Smer-SD ale nikdy v minulosti nemal až takúto výraznú internetovú kampaň, čo môže čiastočne predznamenať drive nasmerovaný na tzv. mladých rozhnevaných mužov (ako zvyknem často nazývať veľkú časť voličov ĽSNS). Smer si po určitej dobe začal uvedomovať spoločné prieniky či volatilitu (nestálosť) týchto voličov a ako som už vysvetlil v minulom blogu, sám začal šíriť konšpirácie či HOAX-y, aby sa o nich mohol uchádzať. Pre Smer je zároveň až existenčne dôležité udržať si ministerstvo vnútra - súčasná opozícia je totiž viac ako ochotná začať vyšetrovania všetkých káuz, v ktorých bol najmä Smer-SD zapletený. Dá sa teda čakať, že sa Smer bude snažiť spojiť s kýmkoľvek, pretože do budúcnosti sa dá čakať ešte väčší pokles ich preferencií.

SNS

Pre SNS to podľa prieskumov nevyzerá veľmi ružovo. Netuším, či som to len ja, ale často neviem z ich kampane pochopiť jasný ťah na bránu. Nezdá sa mi, že v SNS presne vedia, čo chcú a tiež nevedia, ako to čo chcú dokázať. Kritika na SNS smeruje väčšinou na jej predsedu Andreja Danka za rôzne veci (rečové schopnosti, rigorózka, komunikácia zo Zsuzsovou...), ale občas sa sústredí aj na ďalších, napríklad na ministrov SNS ako je ministerka školstva Lubyová alebo minister obrany Peter Gajdoš. Podľa príspevkov, ktoré SNS na facebook-u postuje a sponzoruje, sa tiež snaží ovplyvniť rovnakých voličov ako Smer-SD či ĽSNS, postuje však aj informácie o svojom programe, či o veciach, ktoré zaviedli (napr. rekreačné poukazy). Aj táto skutočnosť hovorí o akejsi nerozhodnosti, akoby si neboli sami istí, na čo sa v kampani najviac sústrediť. Navyše, z príspevkov ako je "SNS bola vždy proti gender ideológii" sa dá vyčítať, že sa snažia osvojiť si aj mainsteamové témy pre ich skupinu voličov, ako je LGBTI, gender, potraty a pod. Nanešťastie, tieto témy patria už iným stranám ako je Vlasť Štefana Harabina, ĽSNS, či Smer-SD a ľudia si ich s SNS nespájajú (ako si SNS v súčasnosti uvedomuje - preto tá komunikácia). Javí sa, že si SNS svoju názorovú kompatibilitu s voličmi ktorí počúvajú na HOAX-y či konšpirácie uvedomili príliš neskoro (minimálne neskôr ako Smer-SD) a teraz už takýmto spôsobom hlasy nedokážu získať. A keďže strana neprichádza so žiadnou novou témou tak ako to robí opozícia, voliči SNS sa postupne vytrácajú. Keď sa na to teda pozrieme z akéhokoľvek uhlu pohľadu, Dankovu podporu v tomto momente držia len lojálni voliči, ktorých čísla sa ale rýchlym tempom znižujú. Rovnako zle je to s Dankovým koaličným potenciálom, ako som už spomínal vyššie. Ak by bol navyše v opozícii, SNS sa podľa mňa vytratí pri silnejších "kohútoch v kurníku" ako je napr. ĽSNS. Spojí sa teda s kýmkoľvek, reálne to však vyzerá len so Smerom, ĽSNS, či Sme Rodina - a ak to nebude stačiť na vládu, strana sa bude pomaly rozkladať, až sa nenájde jej ďalší líder.

ĽSNS

Čo sa týka ĽSNS, jej možnosti sú paradoxne najväčšie z troch spomenutých strán. V súčasnosti majú silný drive, ktorý im v budúcnosti môže priniesť ešte väčší percentuálny zisk. Ako som už spomínal, možnosti ĽSNS sú obmedzené pri otvorenom odmietaní možnej koalície s ostatnými opozičnými stranami, ale sú zďaleka najširšie medzi spomenutými stranami. Hovorí sa síce o možnej koalícii ĽSNS-Smer-SD-SNS, táto koalícia by však pre súčasnú ĽSNS priniesla menej ako to, keby aj naďalej ostali v opozícii. Jedná sa totiž o to (ako som už spomínal v minulom blogu), že ich podpora rastie so sústavným odmietaním spoločnej komunikácie od opozičných strán s nálepkovaním ich poslancov či voličov. Ak by teda vstúpila ĽSNS do tejto koalície, stala by sa elitou, proti ktorej (ako sama vyhlasuje) bojuje. Zároveň v koalícii, ktorá by podľa súčasných prieskumov mohla vzniknúť by rovnako nemusela mať hlavné slovo a teda nemusela by presadiť niektoré body z ich agendy. To by sa však nemuselo páčiť jej voličom, ktorí veria, že Kotleba to tu zmení. Samozrejme, zdravé jadro by naďalej ostalo "verné" vodcovi (ako sa Marián Kotleba pred niekoľkými rokmi sám označoval), avšak volatilní voliči by sa mohli presunúť inam pri súčasnom vysokom počte strán využívajúcich konšpirácie, HOAX-y, či národnú a kresťanskú agendu. Ak si toto Marián Kotleba uvedomuje, tak do koalície nevstúpi. Prečká ďalšie 4 roky ustavičnej kritiky a jeho podpora vyletí na vysoké percentá. Samozrejme, ak Igor Matovič splní svoje sľuby a mali by sme tu predčasné voľby, podpora pre jeho stranu rovnako narastie kvôli neschopnosti opozície (čo by mohol chytro využiť Kotlebov komunikačný štáb). Navyše, ak by aj naďalej ostal v opozícii, jeho komunikačný štáb by mohol naše predvolebné vyhlásenia (že pôjde so Smerom) aj naďalej využívať pre svoju propagandu a dezinformácie vedené priamo proti liberálom. Niečo ako "aha vidíte, zase tí liberáli klamali, že pôjdeme so Smerom". Kotleba teda môže ešte 4 roky vyčkávať, využívať obrovskú finančnú prémiu, ktorú dostane od daňových poplatníkov za výsledok vo voľbách a aj naďalej manipulovať verejnou mienkou a tým sa ťahať hore. Je teda veľmi pravdepodobné, že ak by ostal v opozícii, o 4 roky môže vládnuť sám.

Záver

Scenár spoločnej koalície Smer-SD-ĽSNS-SNS by preto najviac pomohol Smeru-SD, či potápajúcej sa SNS. Kotlebovi sa ale najviac hodí vyčkávacia taktika. Teraz preto všetko závisí na tom, čo môže Smer-SD ponúknuť ĽSNS, aby šla s nimi do vlády. Vyzerá to teda tak, že ak by opozícia nezložila vládu, Marián Kotleba má v rukách všetky tromfy.

