Pracoval som v nedeľu, aj keď sme boli z kresťanských dôvodov zatvorení

V súčasnej dobe vidíme snahu niektorých poslancov z konzervatívneho spektra o trvalé zatvorenie obchodov v nedeľu. Takýto stav však v niektorých obchodoch funguje bežne.

Patrím medzi ľudí, ktorí si popri vysokej škole zarábali. Nerobil som však v odbore, bavila ma práca v obchode a vo všeobecnosti aj práca s ľuďmi. Začal som teda pracovať v obchode v Bratislave. Tento konkrétny obchod sa však vo viacerých ohľadoch líšil od ostatných obchodov. Prenajíma si totiž priestory, ktoré vlastní katolícka Cirkev (takýchto obchodov je dokonca viac). Čo to teda pre obchod ako taký znamená?

Striktné pravidlo či nedeľná "siesta"

V praxi to znamená dve veci. Zákaz akéhokoľvek predaja prezervatívov a zákaz otvoriť obchod v nedeľu. Zákaz predaja prezervatívov spôsoboval nervozitu až agresiu viacerých zákazníkov, keďže sme boli jeden z mála obchodov v okolí. Tento zákaz bol o to vtipnejší, že náš obchod musel mať určitý typ tovarov v nadzásobe - vrátane prezervatívov. V obchode sme ich teda mali, ale predať sme ich nesmeli a keď im skončila záručná doba, tak sme ich jednoducho vyhodili alebo sme sa ich zbavili iným spôsobom. V poslednej dobe sa v mainstreamovej diskusii spomínala aj výhrada vo svedomí, zamestnanci si ju takto u nás ani nemohli uplatniť.

Zákaz otvorenia obchodu v nedeľu bol ešte viac úsmevnejší. V nedeľu sme totiž obchod otvoriť nemohli, ale to nášmu vedeniu neprekážalo. Aj v nedeľu nás do práce nahnali na 5:30 ráno, a namiesto bežnej prevádzky sme v obchode vykladali tovar, upratovali či plnili iné úlohy. Je pravdou, že poobedná smena už nebola, vedenie asi nechcelo dávať ešte viac peňazí na vyplácanie drahých nedeľných smien (predtým zrušili aj nočné smeny). So zvyšujúcou sa minimálnou mzdou a so snahou vedenia nášho reťazca šetriť sa nakoniec nedeľné smeny nadobro zrušili.

Zrušenie predaja v nedeľu ≠ voľno pre všetkých zamestnancov

Čo si teda z tejto skúsenosti môžeme zobrať? Že zákaz nedeľného predaja zďaleka nemusí znamenať voľný deň pre všetkých zamestnancov obchodov. Aj keď pri súčasnom smerovaní ekonomiky síce nemôžeme takýto vývoj čakať (reťazce sa budú snažiť šetriť kde sa dá), je možné, že takýto zákon by do budúcna mohol priniesť ďalšie problémy.

Prečo zatvoriť resp. nezatvoriť obchody?

Dajme si teda doteraz verejne vyjadrené argumenty dokopy a skúsme odpovedať na otázku : Prečo zatvoriť či nezatvoriť v nedeľu obchody? Medzi hlavných podporovateľov zatvorenia obchodov v nedeľu patrí premiér Igor Matovič či minister financií Eduard Heger. Medzi ich klasické argumenty patrí napríklad snaha dopriať nedeľný pokoj so svojou rodinou tvrdo pracujúcim predajcom v obchodoch. Hovoria o rodine, o pokoji či o inak trávenej nedeli. Existuje dokonca aj štatistika, ktorá hovorí, že až 80% Slovákov si želá zatvorené obchody v nedeľu (resp. že im to neprekáža). Faktom však ostáva, že obchody na dedinách sú v nedeľu zatvorené takmer vždy (ak sa tam nenachádza COOP Jednota alebo iná malo či veľkoobchodná sieť) a teda časť vzorky sa takáto zmena ani v najmenšom nedotkne, preto výsledky nemusia byť úplne relevantné. Z tohto dôvodu môžeme predpokladať, že tento krok sa bude týkať najmä veľkoobchodných či maloobchodných reťazcov v mestách či veľkých dedinách. Samozrejme, je tu aj druhá strana mince. Proti zatvoreniu obchodov je strana SaS a aj viacerí ďalší poslanci vrátane ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ich argumenty sú jasne pragmatické a najmä ekonomické. Už teraz nám klesá zamestnanosť, ak v nedeľu zatvoríme obchody, klesne ešte viac. Navyše, ak ich u nás zatvoríme, ľudia žijúci pri hraniciach budú chodiť nakupovať do zahraničia (napr. do Maďarska alebo Česka) a tým ešte viac znížia financie, ktoré potečú do štátu (ktoré sa už aj tak neustále znižujú pre finančnú krízu). Tiež opakujú, že v nedeľu robia najmä tí, čo môžu a chcú si privyrobiť (keďže za prácu v nedeľu je pomerne vysoká prirážka k základnej hodinovej mzde) a že voľných dní má takmer každý človek rovnako či už v nedeľu robí alebo nie. Dokonca vzniklo aj meme, ktoré túto situáciu z ekonomického pohľadu opisuje:

Naháňanie hlasov či ideologické dôvody?

Po zhrnutí všetkých faktov a tiež čísel z blogu poslankyne Anny Miernej nevidím žiadny dôvod, prečo by Slovensku či Slovákom prospelo (pragmaticky a ekonomicky) v nedeľu obchody zatvoriť. Samozrejme, nemáme ešte k dispozícii konkrétny návrh zákona či dôvodovú správu, kde by sa daní navrhovatelia vyjadrili jasnejšie ako len opakovali slová "rodina" a "pokoj". Napriek tomu, obchody fungujúce v cirkevných priestoroch alebo na cirkevných pozemkoch sú v nedeľu zatvorené práve pre kresťanskú vieru ich majiteľov, ktorí berú nedeľu ako deň oddychu či velebenia Boha. A keďže za presadzovanie tejto myšlienky sa postavili konzervatívni politici, na pery prichádza otázka, či tento krok neznamená len snahu o väčší vplyv najväčšieho náboženstva na veci verejné na Slovensku (alebo dokonca trochu radikálnejšie, či sa nejedná len o snahu dostať Slovákov naspäť do kostolov, keďže počet veriacich rapídne klesá). Ak by to bolo naozaj tak, jedná sa o priamy rozpor z Ústavou SR, ktorá v článku 1 odseku 1 priamo hovorí, že SR sa neviaže na žiadnu ideológiu či náboženstvo.

Aj keď by som sa tomu vôbec nečudoval, na mieste je aj druhá otázka. Na Slovensku je stále veľký počet kresťansky orientovaných voličov, ktorí navyše volia v súlade so svojou vierou. Môže sa teda jednať aj o pokus niektorých politikov zalíškať sa ďalším možným voličom?

