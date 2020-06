Kollár má pravdu, sme krajina podvodníkov

V súčasnej dobe sledujeme obvinenia na adresu Borisa Kollára pre jeho skopírovanú a neodcitovanú diplomovú prácu. Kollár sa obhajoval spôsobom, že veď každý podvádza. A podľa mňa má pravdu.

Odpisovanie. Šepkanie odpovedí, keď učiteľka nazrie von z triedy. Papieriky pod peračníkmi či priamo pod papierom s testom. Kto z Vás sa s tým nestretol? Zrejme Vás nie je mnoho. A môže za to naša spoločnosť.

Môžeme len hádať, aké všetky faktory stáli za vývinom spoločnosti, ktorá nie len že rešpektuje a toleruje podvádzanie, ale tiež neoceňuje snahu. Možno to bol komunizmus, ktorý snahu trestal či ešte Rakúsko-Uhorsko, kde bolo dôležité prežiť za akúkoľvek cenu. Možno za to môže náš dedinský a nevzdelaný národ 19.storočia, kde sme si pomáhali ako sme mohli, možno za to môže naša dobrosrdečnosť. Faktom však ostáva, že podvádzanie je pánom tejto krajiny.

Všetko to začína v škole

Na každej základnej či strednej škole sa nájdu deti, ktoré podvádzajú a aj také, ktoré za to dostávajú dobré známky bez akejkoľvek snahy. Iné deti si to začnú všímať a postupne aj napodobňovať. Známky sú totiž základom vesmíru, ako nás všetci učia. Ak nemáme dobré známky, nakričia na nás rodičia, dostaneme zaracha, nemôžeme sa pozerať na náš obľúbený seriál na Netflixe. Ak je náš otec násilník (ako je to vo veľa slovenských domácnostiach), môžeme dostať zaucho alebo aj nakladačku. Môžeme rozhádať rodinu. Pre mladého človeka je to skoro ako koniec sveta, už tam sa môžu objaviť zárodky túžby byť v tomto svete výnimočný, ale aj zárodky budúcej depresie a neschopnosti vyrovnávať sa so stresom. Na čo v tom momente príde mladý človek? Možno sa bude snažiť viac. Žiaľ, veľa z nich príde na to, že je lepšie podvádzať, pretože s lepšími známkami bude spokojná rodina, nikto na neho nebude kričať a voľný čas bude môcť použiť rovnako ako jeho rovesníci či spolužiaci. Nikto ho neučil ako sa má učiť, nikto ho neučil prečo sa učiť, či čo je to premýšľanie. Preto si rovnako ako svoji rovesníci uľahčí cestu, pretože prečo by to robil inak, keď to tak robia všetci ostatní? Čo si teda žiak zo školy zoberie? Znalosti? Zručnosti? Zodpovednosť? Nie. Zoberie si mentalitu podvádzania - podvádzať sa môže, len sa netreba dať chytiť.

Pokračuje to na výške

Výber vysokej školy je na Slovensku rozhodujúci faktor. Ak si vyberiete dobrú školu, začnete konečne získavať zručnosti, ktoré ste už mali vedieť. Kritické myslenie, spôsob vyhľadávania dát, niekde dokonca empatiu či slušné správanie. Ak si vyberiete zlú školu, Vaše zlé návyky sa ešte znásobia. Budete kopírovať, podvádzať či robiť veci, ktorými si uľahčíte cestu školou. Na konci prejdete s odretými ušami a ste hodený do reálneho života. No a komu vadí, že ste tupí ako poleno, neviete premýšľať, neviete nič praktické (prípady niektorých fakúlt horších škôl) a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zamestnáte na nízko platenej pozícii, pretože pracovný trh sa mení a dopyt po takých, ako ste vy už nebude?

A nekončí to ani v živote

So slabo platenou pozíciou sa žije ťažko, nemôžete si dopriať veci, ktoré ste vždy chceli (v budúcnosti bude veľkou výzvou aj samotné bývanie). Život nie je gombička, ale nikto Vás nenaučil snažiť sa. Buď ste trochu viac schopný človek a cez rôzne "bokovky" či "biznisy" (napríklad práca na čierno, predaj áut vo Veľkom Krtíši, Mafia či občas aj niečo normálne) si niečo málo k životu pridáte. Postavíte si dom niekde na dedine a žijete si s tým, čo máte. Ak ste menej schopný, budete sa stále vláčiť s tou istou prácou, v živote sa nikde neposuniete a budete nadávať na politikov, že za Váš pokazený život môžu oni. Prídu depresie či volenie extrémov, v skupine rovnakých ako ste vy sa totiž cítite dobre. Rovnako ako v triede na základnej škole, kde ste všetci spolu podvádzali.

Podvádza sa všade

Počas celého života som bol svedkom podvádzania na všetkých úrovniach. Na základnej či strednej škole, na vysokej škole, v obchode, kde som brigádoval, v práci. Podvádzanie je súčasťou každodenného života našej krajiny. A áno, aj vysoká podpora Kotlebovcov je spôsobená školstvom, ktoré nás učí podvádzať a ktoré nás učí byť neúspešnými.

Boris Kollár neľutuje, že podvádzal. Ľutuje, že ho chytili a štve ho, že nechytili ostatných okolo neho. Toto je mentalita našej krajiny.

Školstvo sa musí zmeniť. Každý to vie, ale nikomu sa do toho nechce.

Zdroj titulného obrázku:

https://www.obecne-noviny.sk/clanky/Z%C3%A1ujemcovia+o+priestory+v+b%C3%BDvalom+gymn%C3%A1ziu+sa+m%C3%B4%C5%BEu+hl%C3%A1si%C5%A5+do+23.+janu%C3%A1ra